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شاهد لحظة انهيار مبنى بحي يهودي في ميامي (فيديو)

منشور 24 حزيران / يونيو 2021 - 08:19
انهيار مبنى سكني في حي يهودي بولاية فلوريدا

اكدت تل ابيب ان 20 اسرائيليا ضمن المفقودين بعد انهيار المبنى الواقع في حي يهودي قرب ميامي في فلوريدا.

قال مسؤولو الإنقاذ في مقاطعة "ميامي ديد" بولاية فلوريدا أن شخصا واحدا على الأقل قُتل، فيما لا يزال آخرون محاصرين بعد انهيار مبنى سكني بشكل جزئي في وقت مبكر من صباح الخميس.

ويقع المبنى السكني، المطل على المحيط الأطلسي، في ضاحية كولينز ذات الغالبية اليهودية شمالي منطقة ميامي بيتش السياحية، ويتكون من 12 طابقا.

وأظهرت لقطات يبدو أنها مأخوذة من كاميرا مراقبة اللحظات الأولى لانهيار المبنى الذي الذي يطلق عليه "ابراج تشامبلين" وتم بناؤه عام 1981 ويضم أكثر من 130 وحدة.

وقالت عمدة مقاطعة ميامي ديد دانييلا ليفين كافا إن حوالي نصف الوحدات انهارت.

""المبنى انهار جزئيا وهناك مخاوف من ان ينهار كليا في اية لحظة
المبنى انهار جزئيا وهناك مخاوف من ان ينهار كليا في اية لحظة

 

وذكر مسؤولون أن المئات من رجال الإطفاء والإنقاذ فتشوا أطنانا من الأنقاض للعثور على ناجين، مشيرين إلى أن نحو 51 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين وكانوا يعيشون في المبنى.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن هناك 20 شخصًا من الجنسية الإسرائيلية من بين المفقودين في انهيار المبنى .

وقال القنصل العام الإسرائيلي في ميامي، ماور إلباز، الهيئة البث الرسمية الإسرائيلي(كان) "من الواضح أنهم مقيمون في الولايات المتحدة. وبعض عائلاتهم ينتظرون أنباء سيئة".

كلمات دالة:فلوريداميامياسرائيل

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