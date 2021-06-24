شاهد لحظة انهيار مبنى بحي يهودي في ميامي (فيديو)

اكدت تل ابيب ان 20 اسرائيليا ضمن المفقودين بعد انهيار المبنى الواقع في حي يهودي قرب ميامي في فلوريدا.

قال مسؤولو الإنقاذ في مقاطعة "ميامي ديد" بولاية فلوريدا أن شخصا واحدا على الأقل قُتل، فيما لا يزال آخرون محاصرين بعد انهيار مبنى سكني بشكل جزئي في وقت مبكر من صباح الخميس.

ويقع المبنى السكني، المطل على المحيط الأطلسي، في ضاحية كولينز ذات الغالبية اليهودية شمالي منطقة ميامي بيتش السياحية، ويتكون من 12 طابقا.

Catastrophic building collapse in Surfside (Miami Beach) this morning #miamibuildingcollapse pic.twitter.com/hdTYpmgnFV — Carlos Delgado (@cdscippa12) June 24, 2021

وأظهرت لقطات يبدو أنها مأخوذة من كاميرا مراقبة اللحظات الأولى لانهيار المبنى الذي الذي يطلق عليه "ابراج تشامبلين" وتم بناؤه عام 1981 ويضم أكثر من 130 وحدة.

وقالت عمدة مقاطعة ميامي ديد دانييلا ليفين كافا إن حوالي نصف الوحدات انهارت.

المبنى انهار جزئيا وهناك مخاوف من ان ينهار كليا في اية لحظة

وذكر مسؤولون أن المئات من رجال الإطفاء والإنقاذ فتشوا أطنانا من الأنقاض للعثور على ناجين، مشيرين إلى أن نحو 51 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين وكانوا يعيشون في المبنى.

Authorities in South Florida were responding early Thursday to a "partial building collapse," the Miami-Dade Fire Rescue said. The scene is in Surfside, a few miles north of Miami Beach. https://t.co/1mZcItXpzS pic.twitter.com/vz9LV40Ipt — CNN (@CNN) June 24, 2021

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن هناك 20 شخصًا من الجنسية الإسرائيلية من بين المفقودين في انهيار المبنى .

وقال القنصل العام الإسرائيلي في ميامي، ماور إلباز، الهيئة البث الرسمية الإسرائيلي(كان) "من الواضح أنهم مقيمون في الولايات المتحدة. وبعض عائلاتهم ينتظرون أنباء سيئة".