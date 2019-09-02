شاهد: لحظة تدمير حزب الله آلية عسكرية اسرائيلية قرب الحدود اللبنانية (فيديو)

نشر حزب الله اللباني الاثنين، تسجيل فيديو يظهر ما قال انه لحظة استهداف آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية يوم الاحد باستخدام صواريخ موجهة من طراز كورنيت.

واظهر فيديو حزب الله مشاهد من لحظة رصد الآلية العسكرية الإسرائيلية على الطريق السريع ، ومن ثم استهدافها عبر صاروخين من طراز كورنيت

وأظهر المشاهد الملتقطة من الجو قيام الصاروخ الأول بتدمير الآلية و إصابتها بشكل مباشر ، فيما أكد الصاروخ الثاني عملية التدمير .

ومن خلال الفيديو يظهر بوضوح أن الآلية الإسرائيلية جرى تدميرها بالكامل ، وأنه من المؤكد أن من كان بداخلها سقط بين قتيل وجريح .

وكان حزب الله أعلن عن تنفيذ عملية ضد آلية عسكرية إسرائيلية الأحد، في منطقة أفيفيم قرب الحدود اللبنانية الجنوبية ما أدى إلى تدميرها، وأشار إلى سقوط 4 أصابات.

وأفيد بأن الآلية الإسرائيلية التي استهدفتها المقاومة، هي من طراز wolf وتتسع لثمانية جنود، وقد أصيبت في منطقة تقع في عمق 3 كيلومترات عن الحدود.

وقال حزب الله، في بيان“عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر الأحد بتاريخ 1 سبتمبر/ أيلول 2019 قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم وقتل وجرح من فيها”.

لكن وسائل إعلام أسرائيلية نقلت عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصريحات قال فيها أنه لم يصب أي جندي إسرائيلي خلال عملية حزب الله.



