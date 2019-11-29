شاهد.. لحظة سقوط المستشارة الألمانية “ميركل”

فقدت المستشارة الألمانية توازنها أثناء محاولتها الصعود إلى منصة لإلقاء كلمة، في أحدث الإشارات التي تثير تساؤلات بشأن صحة المرأة التي توصف “بالحديدية”.

وكانت ميركل تشارك في حفل لاتحاد الغرف التجارية في برلين، مساء الأربعاء، عندما كادت تسقط على الأرض، بحسب تقارير صحفية محلية. وقالت بعدما اعتلت المنصة: “لم ألاحظ الدرجات. في المرة المقبلة سوف استخدم الدرجات”، وأرفقت كلامها بضحكة وكذلك فعل الحضور.

ويظهر الفيديو تقدم ميركل (65 عاما) نحو المنصة، التي أمسكت بجانب منها، قبل أن تتعثر مرتين متتالين ثم تستعيد توازنها سريعا.

وباتت صحة ميركل في بؤرة الاهتمام بعدما ظهرت سلسلة إشارات تظهر اعتلالها، إذ أجبرت على الجلوس أثناء عزف النشيد الوطني خلال يوليو الماضي. ووثقت الكاميرات ارتعاش المستشارة الألمانية 3 مرات خلال استقبال مسؤولين دوليين، لكنها أبدت تماسكا بسرعة.