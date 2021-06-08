شاهد.. لحظة قنص قناص حوثي في الحُديدة!

يظهر الفيديو لحظة رصد القناص الحوثي ومصرعه أثناء استهدافه مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري داخل مدينة الحديدة.

نشر المركز الإعلامي لألوية العمالقة (جبهة الساحل الغربي) فيدو يظهر مصرع قناص حوثي لدى محاولته استهداف عمال مجمع صناعي بالحديدة.

وقال المركز إن عملية استهداف القناص الحوثي تمت الثلاثاء على يد وحدة مكافحة القناصة التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي.

ويظهر الفيديو لحظة رصد القناص الحوثي ومصرعه أثناء استهدافه مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري داخل مدينة الحديدة.

وأكد المركز الإعلامي أن ”وحدة مكافحة القناصة في القوات المشتركة حققت نجاحات كبيرة حدت من فاعلية وقدرات قناصة المليشيات الحوثية التابعة لإيران في مختلف جبهات الساحل الغربي“.

وسبق لميليشيات الحوثيين، الأحد الماضي، قصف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري، بـ8 قذائف هاون، ما أسفر عن مقتل أحد العمال، وإصابة مجموعة أخرى من زملائه، بجراح مختلفة.

ونفذت القوات اليمنية المشتركة المرابطة على طول شريط الساحل الغربي في اليمن،الأحد الماضي، قصفًا استهدف ثكنات، وتمركزات ميليشيات الحوثيين في الحديدة.

وقالت القوات المشتركة، عبر إعلامها الرسمي:“وجهت القوات المشتركة، ضربات مركزة على ثكنات، ومربض مدفعية ميليشيات الحوثيين، وذلك ردًا على جريمة جديدة ارتكبتها بحق عمال مجمع صناعي وتجاري، داخل مدينة الحديدة“.

وأكدت على أن تلك الضربات“حققت إصابات مباشرة، بين صفوف المتمردين، وتكبدت على إثرها خسائر بشرية ومادية فادحة“.