شاهد لحظة مصادفة محمد ابن سلمان لرئيس حكومة قطر وجها لوجه

منشور 31 أيّار / مايو 2019 - 05:52
صافح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس الوزراء القطري
صافح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس الوزراء القطري

صافح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، الذي حضر نيابة عن أمير قطر ، وسار الى جانبه ، خلف الملك سلمان وامير الكويت الشيخ صباح الاحمد

ووجد ابن سلمان زآل ثاني نفسيهما وجها لوجه خلال استقبال قيادة السعودية لرؤساء وفود الدول الخليجية في مكة

ويظهر الفيديو ردة فعل ولي العهد عندما لمح رئيس وزراء قطر، إذا مد يده وصافحه ، مشيراً له بيديه بطريقة ترحيبية .

 

كما ظهر ملك البحرين حمد بن عيسى مبتسما وهو يصافح رئيس الوزراء القطري 

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن