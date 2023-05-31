شاهد لحظة هبوط ريانة البرناوي وعلي القرني في المحيط الأطلسي

وصل رائدا الفضاء السعوديان، علي القرني وريانة البرناوي، اليوم الاربعاء، إلى الأرض بعد الهبوط الناجح للمركبة الفضائية "دراغون".

وقالت الهيئة السعودية للفضاء: تمكن رائدا الفضاء السعوديان، من الوصول إلى الأرض، عقب الهبوط الناجح للمركبة الفضائية "دراغون" التي عادت بهما بعد إتمام تجارب علمية استمرت 10 أيام على محطة الفضاء الدولية "ISS".

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية، صرحت الهيئة السعودية للفضاء أن المركبة الفضائية التي كان يستقلها رائدا الفضاء السعوديان، ريانة البرناوي وعلي القرني، هبطت بسلام في مياه المحيط الأطلسي.

وأضافت "الهيئة" أن هذا الإنجاز يضع المملكة ضمن عدد قليل من الدول التي تقوم بمهام علوم الفضاء والرحلات البحثية في مدار حول الأرض، وذلك في إطار برنامج المملكة لرواد الفضاء.



وأفادت "الهيئة" الفضائية السعودية، بأنه تم تأخير هبوط المركبة الفضائية بسبب دخولها الغلاف الجوي للأرض، حيث جرى اتخاذ تدابير لتخفيف حدة الارتطام، بما في ذلك استخدام مظلات كبيرة ووسائد هوائية، وأنه عندما هبطت الكبسولة في الماء، توجهت قوارب شركة "سبيس إكس" لإنقاذ الرواد من المركبة.

وأكدت "الهيئة" أن نجاح المهمة والهبوط الآمن لطاقم الرحلة السعودي يبرز التقدم الذي تحققه المملكة في مجال الفضاء.

وأشارت "الهيئة" إلى أن هذا التقدم يعكس التزام المملكة بالابتكار وتحقيق أهدافها في قيادة اقتصاد الفضاء، مؤكدة أنها تعمل على تحقيق ذلك من خلال البحوث المتقدمة والشراكات الاستراتيجية والتعليم المتقدم، الذي يتم تعزيزه من خلال رحلات الفضاء البشرية.