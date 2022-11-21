شاهد: ماذا فعل الجمهور الياباني بعد مغادرة جماهير مباراة قطر والاكوادور؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صوره احد المؤثرين القطريين للجمهور الياباني الحاضر في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر ، حيث اظهر الجمهور الياباني يقوم ببعض التصرفات الانسانية بعد انتهاء مباراة الافتتاح بين قطر والاكوادور وبعد مغادرة الجماهير

وبعد مباراة الافتتاح التي انتهت بمغادرة الجمهور القطري غاضبا من هويمة فريق بلاده بهدفين نظيفين امام منتخب الاكوادور، قام الجمهور الياباني بالانتشار في ارجاء الملعب وبدأو عملية تنظيف ولم القمامة من على المقاعد والمدرجات

وسأل الناشط اليوتيوبر عمر فاروق الذي صور الفيديو احدى المشجعات اليابانيات عن سبب قيامها بذلك رغم ان فريق بلادها لا يشارك في المباراه، فاجابت "نحن اليابانيين لا نترك مخلفات وراءنا ونحترم المكان الذي نتواجد فيه

وفيما كان اليوتيوبر عمر فاروق يصور عملية التنظيف تفاجأ بان اليابانيين منتشرين في كافة ارجاء الملعب وقال توقعتهم واحد او اثنين لكنهم منتشرون في الملعب ، وعبر الناشط عن احترامه بعد ان جمع اليابانيون الاعلام القطرية عن الارض واعادوها الى المقاعد او اخذوها معهم