شاهد: محادثات اميركية اثيوبية بشأن "النهضة" وآبي يرد بفيديو ساخر

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان عبر عن مخاوف الولايات المتحدة من الأزمة في منطقة تيجراي الإثيوبية خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين فيما رد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بفيديو غريبا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ضم عددا من الحيوانات.

محادثات اثيوبية اميركية

وأضاف البيت الأبيض أن الاثنين ناقشا الخطوات الحاسمة لمعالجة الأزمة بما في ذلك توسيع وصول المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية ورحيل القوات الأجنبية والتحقيقات المستقلة في الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال البيت الأبيض إن سوليفان وميكونين ناقشا أيضا أهمية استمرار الحوار الإقليمي لحل النزاعات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، وهو مشروع عملاق لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق يثير مخاوف في السودان ومصر.

آبي ينشر فيديو ساخر

وفي تلميحات غير مباشرة ، فقد نشر رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، فيديو غريبا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ضم عددا من الحيوانات.

وتظهر في الفيديو دجاجة تستند على ظهر كلب من أجل تناول الطعام، ثم يستند الكلب على ظهر الدجاجة من أجل تناول الطعام أيضا، معلقا على الفيديو قائلا: "كما ندعم بعضنا البعض لمواجهة مشاكلنا".

ችግሮቻችንን ተጋፍጠን ለማለፍ እረስ በርሳችን እንደጋገፍ:: pic.twitter.com/stBLEc7EQ9 — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) April 7, 2021



​يأتي ذلك بعد يوم من فشل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي عقدت على مدار أيام في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، في تحقيق أي تقدم نحو حل أزمة سد النهضة، في وقت حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المساس بحصة مصر من نهر النيل، كما حذر أيضا من أن القيام بملء السد بدون اتفاق ملزم قانونياً سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي على نحو لا يمكن تخيله.