شاهد: محمد بن سلمان يغسل الكعبة بماء زمزم

نيابة عن والد الملك سلمان، قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأعمال تنظيف وغسل #الكعبة_المشرفة، وبحسب رئاسة شؤون الحرمين، يتم غسل الكعبة بماء زمزم المخلوط بماء الورد وذلك بتدليك جدار الكعبة من الداخل بقطع القماش المبلّل.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كان في استقبال ولي العهد لدى وصوله إلى المسجد الحرام.

وأضافت أنه فور وصول الأمير محمد بن سلمان إلى المسجد الحرام، طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف. وبعد ذلك توجه إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث شارك بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة.