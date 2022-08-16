  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. شاهد: محمد بن سلمان يغسل الكعبة بماء زمزم

شاهد: محمد بن سلمان يغسل الكعبة بماء زمزم

منشور 16 آب / أغسطس 2022 - 10:16
فور وصول الأمير محمد بن سلمان إلى المسجد الحرام، طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف
فور وصول الأمير محمد بن سلمان إلى المسجد الحرام، طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف

نيابة عن والد الملك سلمان، قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأعمال تنظيف وغسل #الكعبة_المشرفة، وبحسب رئاسة شؤون الحرمين، يتم غسل الكعبة بماء زمزم المخلوط بماء الورد وذلك بتدليك جدار الكعبة من الداخل بقطع القماش المبلّل.

محمد بن سلمان يشارك في غسل الكعبة

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كان في استقبال ولي العهد لدى وصوله إلى المسجد الحرام.محمد بن سلمان يشارك في غسل الكعبة

وأضافت أنه فور وصول الأمير محمد بن سلمان إلى المسجد الحرام، طاف بالبيت العتيق وأدى ركعتي الطواف. وبعد ذلك توجه إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث شارك بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة.

محمد بن سلمان يشارك في غسل الكعبة


© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...