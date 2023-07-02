شاهد.. مذيعة مصرية تفقد النطق إثر صدمة نفسية

غصت صفحات الأنترنت بقصة المذيعة المصرية أميمة البدري التي ظهرت في مقطع فيديو على صفحتها في فيسبوك غير قادرة على النطق بشكل جيد.

وكتبت المذيعه البدري عبر منصتها وحسابها الخاص أنها فقدت النطق بسبب الحزن والكثير من الضغوط النفسية، وطلبت من متابعيها الدعاء لها.

وراج على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، المذيعة أميمة البدري غير قادرة على التحدث بشكل جيد كما كانت في السابق.

وقالت المذيعة البدري أن فحوصات المستشفى كشفت عدم وجود جلطة أو اصابها بجلطة الأمر الذي قد يجعل من لسانها ثقيلا، موضحة أن ما حدث جاء نتيجة صدمة نفسية لافتة إلى أنها ستخضع لعلاج بالجلسات الكهربائية في الفترة المقبلة.

