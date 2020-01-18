شاهد: مرتزقة اردوغان السوريين في طريقهم الى ليبيا

كشفت تقارير اعلامية ليبية عن فيديوهات تظهر عشرات السوريين بزي عسكري داخل طائرة، قالت إنهم في طريقهم إلى ليبيا.

وافادت صحيفة "الشاهد" الليبية، السبت، في مقطع فيديو، يظهر عشرات من المرتزقة السوريين على متن طائرة الخطوط الجوية الإفريقية، قبيل انتقالهم إلى العاصمة الليبية طرابلس للانضمام إلى صفوف مليشيات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا".

ووفق معلومات فقد تجاوز عدد الذين نقلهم اردوغان الى ليبيا 2000 مقاتلا

فيديو يظهر عدد من المرتزقة السوريين على متن طائرة الخطوط الجوية "الأفريقية" قبيل انتقالهم إلى العاصمة الليبية طرابلس للانضمام إلى صفوف ميليشيات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً. #ليبيا pic.twitter.com/nolw1rVnve — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) January 18, 2020



وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد أشارت قبل يومين إلى أن ألفي مقاتل سوري وصلوا أو سيصلون إلى ليبيا قريبا قادمين من تركيا، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق التي يتزعمها فايز السراج

وتم وفقا للصحيفة نقل هؤلاء جوا إلى طرابلس، معقل حكومة الوفاق، حيث نشروا في الجبهات الأمامية شرقي العاصمة.