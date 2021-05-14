شاهد.. مستوطنون يطلقون النار على الفلسطينيين بحي الشيخ

أظهر مقطع فيديو الجمعة، مجموعة من المستوطنين يطلقون النار ويقذفون الحجارة باتجاه فلسطينيين معتصمين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

#شاهد مستوطنون يطلقون الرصاص الحي تجاه الشبان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/bitz9dwvRm — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 14, 2021

وأغلقت القوات الإسرائيلية في وقت سابق مداخل حي الشيخ جراح في مدينة القدس الذي تصاعدت حوله التوترات بسبب خطط الحكومة إجلاء عدد من العوائل الفلسطينية قسريا من منازلها.