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شاهد.. مستوطنون يطلقون النار على الفلسطينيين بحي الشيخ

منشور 14 أيّار / مايو 2021 - 04:35
مستوطنون يطلقون النار على الفلسطينيين بحي الشيخ

أظهر مقطع فيديو الجمعة، مجموعة من المستوطنين يطلقون النار ويقذفون الحجارة باتجاه فلسطينيين معتصمين في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأغلقت القوات الإسرائيلية في وقت سابق مداخل حي الشيخ جراح في مدينة القدس الذي تصاعدت حوله التوترات بسبب خطط الحكومة إجلاء عدد من العوائل الفلسطينية قسريا من منازلها.

كلمات دالة:حي الشيخ جراحالقدساسرائيلمستوطنون

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