شاهد: مسلحون يقتحمون فندق يقيم فيه اعضاء الرئاسي الليبي

قام مسلّحون باستعراض قوة ليل الجمعة السبت 7 – 8 أيار – مايو 2021 أمام فندق في طرابلس يُستخدم كمقرّ عام للمجلس الرئاسي الليبي، في وقت تظهر من جديد انقسامات عميقة في البلاد بعد تحسّن نسبي على الصعيد السياسي.

وأكدت الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوي وهيبة وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الليبية، حصول ما سمّته بـ"اقتحام" لـ"مقر من مقرات اجتماعات المجلس".

علم | مصر |



أستقالة نائب رئيس المجلس الإنتقالي الليبي عبد الحفيظ غوقة من الهيئة، غداة اقتحام مقر المجلس... http://t.co/gVPDdWEF — شبكة | علم الإخبارية (@alam_news_net) January 22, 2012

ولفتت إلى أن "اليوم هو يوم عطلة أسبوعية" في إشارة إلى أن أعضاء المجلس الرئاسي لم يكونوا في الفندق.

ويهدف ما يبدو أنه استعراض قوة لميليشيات طرابلس، بحسب الصحافة المحلية، إلى الاحتجاج على الدعوة التي وجّهتها مؤخراً وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب المتمركزين في البلاد، بمن فيهم القوات التركية.

ووُقع اتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر وشُكلت حكومة موحدة يرأسها عبد الحميد الدبيبة، في ختام عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة وصادق عليها البرلمان في آذار/مارس.

ووفق خارطة طريق الأمم المتحدة التي سمحت بتعيين الدبيبة ومجلس رئاسي مؤلف من ثلاثة أعضاء، ينبغي على الحكومة الجديدة توحيد المؤسسات لإخراج البلاد من النزاع الذي تمّ تدويله وقيادة فترة انتقالية حتى إجراء انتخابات في كانون الأول/ديسمبر.

العربية : نقل اعضاء فى المجلس الانتقالى الليبى الى الستشفى بعد اقتحام مقر المجلس الانتقالى فى بنغازى#libya — شبكة يقين الإخبارية (@yqeennews) January 21, 2012

وواجهت وزيرة الخارجية الليبية وهي متحدّرة من بنغازي (شرق)، سيلاً من الانتقادات في طرابلس ودعوات كثيرة لتقديم استقالتها، بعدما دعت مطلع أيار/مايو تركيا إلى "التعاون في إنهاء تواجد كافة القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا".

ورغم توقف المعارك وتشكيل سلطة موحّدة إلا أن انقسامات عميقة لا تزال قائمة بين الغرب والشرق الذي ما زال بحكم الأمر المواقع خاضعاً لسيطرة حفتر، في وقت يُسجّل تواجد نحو عشرين ألف مرتزقة ومقاتلين أجانب من جنسيات مختلفة في ليبيا.وكان البلد الواقع في شمال إفريقيا والغارق في الفوضى منذ سقوط نظام معمّر القذافي العام 2011، منقسماً بين سلطتين متنافستين واحدة في طرابلس (غرب) والأخرى في برقة (شرق).

وأرسلت تركيا طائرات مسيّرة ومدربين ومستشارين عسكريين باتوا يدرّبون تلاميذ ضباط في إطار تعاون مكثّف بين الطرفين.



