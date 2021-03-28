شاهد: مصرية تنتحر عبر صدم سيارتها بشاحنة في الاتجاه المعاكس!

"مشهد انتحاري لفتاة صغيرة يقال ان اهلها توفوا في حادثة سيارة". ولكن: هل هو استمرار لخرافة "لعنة الفراعنة" أيضا؟

أظهر مقطع فيديو جرى تسجيله على احد الطرق السريعة في مصر سيارة تنطلق في الاتجاه المعاكس بسرعة جنونية، قبل ان تصطدم بشاحنة وتتحطم وتندلع فيها النيران، في ما قال معلقون انه واقعة انتحار أقدمت عليها فتاة كانت تقود تلك السيارة.

لا اله الا الله...طب هي وعايزة تنتحر في الاغلب ذنب سواق النقل ايه تاخده معاها...امبارح على طريق الجلالة العين السخنة... pic.twitter.com/i9UZc4OeEK — د. احمد فوزي Dr.AHMED FAWZY (@fawzypedo) March 28, 2021

ويسمع في التسجيل صوت الشخص الذي قام بتصوير المقطع وهو يقول انه يحاول اللحاق بالسيارة لالتقاط أرقام لوحتها، كما سلط الكاميرا على عداد السرعة داخل سيارته ليوضح أنه يسير على سرعة 170 كيلومترا، بينما السيارة الأخرى تجاوزته بمسافة كبيرة بما يوضح أنها تسير بسرعة أكبر، لافتا إلى أن من تقود السيارة سيدة، وقد لاقت مصرعها في الحادث.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن شرطة مرور السويس وقوات تأمين الطرق قامت برفع آثار الحادث من الطريق، وحررت محضرا بالواقعة بقسم شرطة عتاقة، فيما قال مصدر طبي إن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى السويس العام وجاري علاجهم، بينما نقل جثمان المتوفية إلى مشرحة مستشفى السويس العام.

مشهد انتحاري لفتاة صغيرة يقال ان اهلها توفوا في حادثة سيارة قادت سيارتها في عكس الطريق فى الجلالة ....الى الاصطدام و الموت ...شئ لا يصدق — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 28, 2021

وتعليقا على الحادثة قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في تغريدة على "تويتر": "مشهد انتحاري لفتاة صغيرة يقال ان اهلها توفوا في حادثة سيارة قادت سيارتها في عكس الطريق فى الجلالة ....الى الاصطدام و الموت ...شئ لا يصدق".

"لعنة الفراعنة"؟

سرعان ما جرى الربط بين حادثة الانتحار هذه والمصائب التي تشهدها مصر منذ أيام، والايحاء بأنها تأتي في سياق مسلسل "لعنة الفراعنة" التي حلت جراء العبث بتوابيت للفراعنة القدماء.

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة عدة حوادث، منها جنوح سفينة الشحن العملاقة "إيفر غيفن" في قناة السويس، وتصادم قطارين في سوهاج، وسقوط عقار في جسر السويس، وحريق بنفق محطة الزقازيق، وانهيار دعامات عمود خرساني من جسر تحت الإنشاء بالمريوطية، وحريق داخل منزل بسمالوط في المنيا، وأخيرا حريق في برج المعادي.

وكانت تصدرت عملية نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية مؤشرات البحث على غوغل، بسبب كثرة الحوادث التي مرت على البلاد في الآونة الأخيرة.

ويعتقد الكثير من رواد التواصل الاجتماعي، أنها بسبب "لعنة الفراعنة"، وتداولوا أحد المقولات الفرعونية التي تفيد: "سيأتي الموت على أجنحة سريعة لمن يزعج سلام الملك".

وتصدر خبر جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" المسجلة في بنما الثلاثاء الماضي، أثناء عبورها قناة السويس في طريقها من الصين إلى ميناء روتردام الهولندي، عناوين الأخبار والنشرات المحلية والعالمية.

وشكل حادث تصادم قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، صباح السبت، ووفاة وإصابة العشرات، مأساة لدى المجتمع المصري، لتتوالى بعده الحوادث، حيث شهدت منطقة جسر السويس بحي السلام أول، انهيار عقار مكون من 9 طوابق ومصرع 25 أشخاص وإصابة 25 آخرون، فيما تتواصل أعمال البحث عن ناجين.

ومن ضمن القطع التي سيتم نقلها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.