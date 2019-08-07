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شاهد: معركة بين قطريين واماراتيين في نادي ليلي بـ تايلاند

منشور 07 آب / أغسطس 2019 - 08:40
الخليجيين يرتادون الى هذا النادي بشكل دائم 
الخليجيين يرتادون الى هذا النادي بشكل دائم 

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يبين اثار معركة حامية الوطيس بين قطريين واماراتيين في احد الملاهي الليلية بـ تايلاند .

وقال المعلق الذي يصور الفيديو ان المعركة اندلعت عندما حاول الاماراتيين فرض اغاني وطنية خاصة بدولة الامارات وهو ما لم يرضاه القطريين

ونوه الى ان الخليجيين يرتادون الى هذا النادي بشكل دائم 

واتهم مصور الفيديو الاعلام الاماراتي بتعبئة وتجييش الشعوب الخليجية ضد قطر وهو ما افضى الى تلك النتيجة وقد اشار الى وجود جرحى تم نقلهم الى المشفى 

 


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