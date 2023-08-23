شاهد مقاتلات سعوديات يمتشقن احدث الاسلحة

نشرت وزارة الحرس الوطني في السعودية صورا لتخريج دورة تخصصية للنساء حيث ظهرت الفتيات السعوديات وهن يمتشقن احدث الاسلحة الفردية وسط ردود فعل ايجابية من جانب المعلقين والنقاد

واعلنت كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني إنها احتفلت بتخريج دورة تخصصية للعنصر النسائي، بحضور قائد الكلية اللواء الركن سعود الزيد ورافق ذلك نشر صورا لـ المتخرجات السعوديات وهن يحملن أسلحة آلية حديثة ويتفحصن خرائط ميدانية وفق ما افادت صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي

وعلق الناشطون بالايجاب على صور المقاتلات السعوديات وقال أحدهم : "اللهم بارك..الله يوفقهن"، وأضاف آخر: "أسأل الله تعالى أن يوفقهن لخدمة دينهم.ووطنهم..نفخر دوما ونعتز بأبنائنا وبناتنا".

ويشارك الحرس الوطني السعودي في مهمة حفظ أمن الحج وضيوف الرحمن، بالاشتراك مع وزارة الداخلية السعودية، وذلك لسنوات طويلة وحتى الآن، إضافة إلى تقديم الخدمات الصحية بالمشاركة مع وزارة الصحة الى جانب مهامه الاخرى حيث يعد أهم أفرع القوات العسكرية السعودية، ومجهز بتجهيزات متكاملة، ويعمل مع الجيش أثناء الحرب في مواجهة أي عدو خارجي، ويعمل على مساندة الحرس الملكي عند الضرورة ومساندة قوى الأمن الداخلي عند اختلال الأمن الداخلي والسلم الأهلي ومكافحة الإرهاب والمنظمات الإرهابية وفق ما تفيد صفحاته على الشبكة العنكبوتية