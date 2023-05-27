شاهد مكة المكرمة من الفضاء.. ريانة برناوي: "نور على نور"

نشرت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي مقطع فيديو لمنطقة مكة المكرمة من محطة الفضاء الدولية في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر.

وصاحب التغريدة تعليقًا يقول: "بعد انتهاء تجاربي لليوم، صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور".

وتُعد ريانة برناوي أول امرأة سعودية تسافر إلى الفضاء، حيث وصلت إلى محطة الفضاء الدولية برفقة زميلها علي القرني، وهو طيار مقاتل في القوات الجوية السعودية. انطلقت المهمة في وقت مبكر من صباح الإثنين واستمرت لمدة تقريبًا 8 أيام.

بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة ،

نور على نور ✨ #نحو_الفضاء



Makkah from the space ✨#KSA2Space pic.twitter.com/rh3kZnJw0N — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 26, 2023

وفي أول رسالة تلقتها برناوي بعد وصولها لمحطة الفضاء الدولية، قالت في مقطع فيديو نُشر بواسطة الهيئة السعودية للفضاء: "تحية طيبة من الفضاء الخارجي، نحن الآن نعيش حلمًا لم نكن نتخيل أنه سيتحقق، بفضل دعم الحكومة وقيادتنا وأسرنا والجميع".