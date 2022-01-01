شاهد: ملتقى بادر يوثق مسيرة حركة فتح في ذكرى انطلاقتها الـ57

وثق ملتقى بادر - فلسطين مسرة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في ذكرى انطلاقتها الـ 57 ، واعادت نشر البيان الاول بصوت الرئيس الراحل ياسر عرفات، واكد الملتقى ان سلاحنا جاهز ولم ينكسر ، وان فتح في جنين والقدس ونابلس وعكا وحيفا، شباب فتح حماة الحرم الابراهيمي في الخليل وطولكرم وبرقة والزاوية وسلفيت والقدس

صوتها يشدو سنقاوم حتى الشهادة ، فتح سمه من كل سمات اللغات ونشيد الله للحرية

لا فلسطين خالدة لمن لا يذكر فتح، مسرى الوحي وتاج الشهداء ونداء النصر وسنوات الليالي في مهد المسيح

فتح معراج العرب وديمومة الانطلاقة ووعد الحق فلسطين

رصاصتنا الاولى ووطنا الاول وحياتنا الاولى وانطلاقتنا نحو الحرية والكرامة

في البيان الاولى لحركة التحرير الوطني الفلسطيني قالت: اتكالا منا على الله، وايمانا بحق شعبنا في الكفاح لاستراداد وطنه المغتصب

وايمانا منا بواجب الجهاد المقدس

وايمانا منا بالموقف العربي الثائر من المحيط الى الخليج

وايمانا منا بمؤازرة احرار وشرفاء العالم

لذلك فقد تحركت اجنحة من القوات الضاربة

في ليلة الجمعة 31-21-1964 بتنفيذ العمليات المطلوبة منها كاملة ضمن الارض المحتلة الفلسطينية وعادت جميعها الى معسكراتها سالمة

واننا لنحذر العدو من القيام باي اجراءات ضد المدنيين الامنين العرب اينما كانو بان قواتنا سترد على الاعتداء باعتداءات مماثلة

وسنعتبر هذه الاجراءات من جرائم الحرب

كما واننا نحذر جميع الدول من التدخل لصالح العدو باي شكل كان

وان قواتنا سترد على هذا العمل بتعريض مصالح هذه الدول المتدخلة بالدمار اينما كانت

عاشت وحدة شعبنا

وانها لثورة حتى النصر

القيادة العامة لقوات العاصفة 1-1-1965