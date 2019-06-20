شاهد: ناشطة تقتحم سفارة السعودية في واشنطن

اقتحمت ناشطة اميركية السفارة السعودية في الولايات المتحدة احتجاجا على ما اعتبرته انتهاكات حقوقية تقوم بها الرياض لحقوق الإنسان والحديث عن حرب اليمن.

وكانت السفارة تقيم احتفالا وفيه عدد كبير من المدعويين عندما اعتلت الناشطة المنصة وبدأت بقراءة عدد من الانتهاكات التي تمارسها السلطات السعودية.



وسمع صوت خلال محاولة إخراجها من القاعة من قبل أحد أفراد طاقم السفارة يقول: “كيف دخلت يا بو علي؟”.

وجلبت السفارة الشرطة الأمريكية المتواجدة في الخارج من أجل إخراج الناشطة.