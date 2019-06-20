شاهد: ناشطة تقتحم سفارة السعودية في واشنطن

اقتحمت ناشطة اميركية السفارة السعودية في الولايات المتحدة احتجاجا على ما اعتبرته انتهاكات حقوقية تقوم بها الرياض لحقوق الإنسان والحديث عن حرب اليمن.
وكانت السفارة تقيم احتفالا وفيه عدد كبير من المدعويين عندما اعتلت الناشطة المنصة وبدأت بقراءة عدد من الانتهاكات التي تمارسها السلطات السعودية.
وسمع صوت خلال محاولة إخراجها من القاعة من قبل أحد أفراد طاقم السفارة يقول: “كيف دخلت يا بو علي؟”.
وجلبت السفارة الشرطة الأمريكية المتواجدة في الخارج من أجل إخراج الناشطة.
BREAKING: CODEPINK crashed a party at the #Saudi embassy in DC.— CODEPINK (@codepink) ٢٠ يونيو ٢٠١٩
“Events like this one serve to whitewash Saudi crimes! Saudi Arabia is causing the worst humanitarian crisis in the world through their bombing of #Yemen.” #YemenCantWait pic.twitter.com/wjo8PEd1jO
Here’s @UrsulaRozum being taken out of the embassy by security.— CODEPINK (@codepink) ٢٠ يونيو ٢٠١٩
“End US arms sales to Saudi Arabia!” Urge Congress to do so here: https://t.co/khwrOhiy6A pic.twitter.com/Umtq81RtSa
© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)