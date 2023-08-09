شاهد نجل آصف شوكت يراوغ فريقا ويسجل هدفا وسط تشجيع حافظ بشار الاسد

دمج موقع تلفزيون اورينت السوري المعارض لقطات من مباراة لكرة القدم يشارك فيها حافظ نجل الرئيس السوري بشار الاسد وابن عمته باسل آصف شوكت، حيث قام الاخير بمراوغة الفريق المنافس كاملا قبل ان يسجل هدفا بكعب قدمه بكل يسر وسهولة ، وسط تصفيق وتهنئة ومصافحة من نجل الرئيس السوري لابن عمته.

وفي المقاطع الموازية يستذكر الموقع الذي دمج المقاطع لقطات من المسلسل السوري الساخر في جزئه الثالث حيث شارك الفنان فارس الحلو في لوحة بعنوان هداف الدوري جسد خلالها دور مسؤول كبير يلعب كرة القدم ويخشى عناصر الفريق المنافس اعتراضه او السيطرة على الكرة التي ظلت بين قدميه الى ان سجل هدفا

باسل آصف شوكت يراوغ فريقاً كاملاً مع دكّة البدلاء ويسجّل هدفاً وجنون حافظ جونيور#TeleOrient pic.twitter.com/J4hSrRKup0 — TeleOrient (@TeleOrient) August 9, 2023

احد المعلقين الساخرين على مقطع الفيديو قال "مع انو عم يراوغ متل ميسي و يرتقي متل كريستيانو و يسجل متل امبابي و نيمار

بس انتو بتحبو الأجانب".