شاهد: وصية والد فلسطيني لابنة اثناء اعتقاله

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقوات الاحتلال الاسرائيلي اثناء اعتقالها احد الفتية في بلدة سلواد قضاء رام الله في الضفة الغربية المحتلة

خليك زلمة يابا

وفيما كان الشاب الفلسطيني مكبلا ومعب العينين ومحاط من الجنود الاسرائيليين كان والده يصرخ موصيا اياه:

خليك زلمة يابا .... اوتوكل على الله ... السجن للرجال يا جمعة

وصية والد لابنه حال اعتقاله من قبل قوات الاحتلال في سلواد شرق رام الله .. "السجن للرجال يابا" #فلسطين pic.twitter.com/dCbOWkpVYQ — إيمان عياد Eman Ayad (@RealEmanAyad) June 30, 2022

تشييع شهيد في سلواد

وفي سلواد نفسها شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد محمد عبد الله حامد (16 عاما) ،وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي برام الله، باتجاه منزله في سلواد، لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم إلى ساحة مدرسة سلواد الثانوية حيث أدى المشاركون الصلاة عليه، ثم ووري الثرى في مقبرة الشهداء.

وكان الشهيد حامد ارتقى متأثرا بجروح أصيب بها يوم الجمعة الماضية في سلواد، واحتجز جثمانه حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

اعتقالات

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس، 8 فلسطينيين بعد مداهمتها عدة مناطق بالضفة.

في مدينة رام الله، اعتقل الاحتلال كلاً من: أيمن أبو عرب، من مخيم الأمعري، وطارق الصوص، من قرية أبو شخيدم، شمال رام الله، ومحمود عبد الجبار نافع من نعلين غرب المدينة.

وفي بيت لحم، اعتقل جيش الاحتلال الشابين احمد مأمون بدير، ومحمد اسعد المساعيد من مخيم عايدة، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اعتقل الاحتلال الطالب في جامعة الاستقلال أمير اسماعيل الزهور، من مخيم العروب شمال الخليل، والأسير المحرر طارق حسين عوض قعدان من بلدة عرابة جنوب جنين، والشاب أسيد أيمن شفيق قبج (22 عاما) من بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 4 عمال بينهم ثلاثة أشقاء أثناء توجههم الى عملهم في مدينة القدس.

وأفاد الناشط أحمد صلاح لوكالة الانباء الفلسطينية وفا ، بأن الاحتلال اعتقل الأشقاء الثلاثة منصور ومحمود ومحمد صابر صلاح، إضافة الى عامر رأفت الزياح .

وفي الاقصى الشريف اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، حارسين من المسجد الاقصى المبارك. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الحارسين عصام نجيب، وأحمد عويس، بعد الاعتداء عليهما عند باب الملك فيصل.

الاف الفلسطينيين يقبعون في معتقلات الاحتلال

مواجهات في نابلس

وأصيب، فجر اليوم الخميس، نحو ١٧ مواطنا برصاص الاحتلال الحي والمطاط خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام عشرات المستوطنين لمقام يوسف شرقي نابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن شابا اصيب بالرصاص الحي في منطقة الفخذ ونقل الى المستشفى، فيما اصيب ١٦ مواطنا بالرصاص المطاطي ٤ منهم نقلو للمشافي، وذلك خلال مواجهات في محيط مقام يوسف.

وأضاف: إن ٤٠ مواطنا اصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، نقل منهم ٤ أطفال ورضيع الى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج، فيما جرى إخلاء عائلتين من منزليهما بسبب الغاز الكثيف.

وذكر جبريل أن خمس حالات حروق وحالتي سقوط جرى التعامل معها في الموقع.

يذكر أن مئات المستوطنين اقتحموا مقام يوسف وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.