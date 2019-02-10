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شبان فلسطينيون يرافقون أطفال الخليل للمدارس بعد مغادرة المراقبين الدوليين

شبان فلسطينيون يرافقون أطفال الخليل للمدارس بعد مغادرة المراقبين الدوليين
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