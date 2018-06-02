"شبّيح" بارز في حماة يقدم حصانا لمجموعة أسود (فيديو)

طلال الدقاق مقرب من العميد في المخابرات الجوية سهيل الحسن

قدم أحد أبرز "الشبيحة" التابعين للنظام السوري، وأشهرهم في حماة، حصانا لمجموعة من الأسود، ليفترسوه في دقائق معدودة.

وبحسب وسائل إعلام سورية، فإن طلال الدقاق، المقرب من العميد سهيل الحسن، هو من ظهر في فيديو تقديم الحصان لمجموعة من الأسود داخل قفص، ليفترسوه بشكل "مرعب".

وطلال الدقاق لم ينتم إلى قوات النظام بشكل رسمي، إلا أنه يعد من أبرز "الشبيحة" في محافظة حماة، ومتهم بارتكاب العديد من جرائم القتل، كما أشرف على تعذيب معتقلين بالتنسيق مع المخابرات الجوية.

وقال ناشطون سوريون إن الفيديو التقط في مزرعة خاصة بطلال الدقاق.

وكان موقع "زمان الوصل"، قال في وقت سابق إن طلال الدقاق مسؤول عن مليشيات رديفة للنظام تتحكم في الوضع الأمني في حماة.

واتهم الدقاق سابقا بأنه مسؤول عن إدخال المخدرات بكميات كبيرة إلى حماة، إضافة إلى تنسيقه مع مليشيات رديفة للنظام أيضا في طرطوس ومدن الساحل السوري.