شجاعة طفل تنقذ حافلة مدرسية من كارثة محققة (فيديو)

حظي تلميذ اميركي باشادة واسعة لشجاعته التي ابداها عندما انقذ العشرات من زملائه من كارثة محققة بعد سيطرته على حافلتهم التي كان سائقها قد فقد الوعي فجأة.

وكان ديلون ريفز قد هب من مقعده دون تردد وسيطر على مقود الحافلة التي تقل 70 من زملائه في مدرسة "لويس اي كارتر ميدل سكول" في بلدة وارين بولاية ميشيغان، عندما لاحظ ان السائق قد فقد وعيه ولم يعد يتحكم بها.

وقال مسؤول في المدرسة هو روبرت ليفرنوا ان التلميذ الفطن استطاع خلال لحظات ايقاف الحافلة وسط الطريق مستخدما مكابحها اليدوية

ويظهر التلميذ ريفز في مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة داخلية وهو يطلب من زملائه الذين تعالى صراخهم خوفا الاتصال برقم الطوارئ بينما كان يوجه الحافلة برباطة جأش ويسيطر على مسارها قبل ايقافها.