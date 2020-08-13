شخصان في الصين يصابان بكورونا "للمرة الثانية"

أفادت وسائل إعلام صينية بأن رجلا في مقاطعة جيلين أصيب بفيروس كورونا للمرة الثانية بدون ظهور أى أعراض عليه، وذلك بعد أن كان قد تعافي من الفيروس في أبريل/ نيسان الماضي.

و تعد هذه ثانى حالة تعلن وسائل الإعلام الصينية عن إصابتها بالفيروس بعد التعافى منه خلال هذا الأسبوع.

وكانت وسائل إعلام صينية قد أعلنت إصابة امرأة في مقاطعة هوبي مرة ثانية بالفيروس بعد أن تعافت منه في فبراير / شباط الماضي.

ويقول العلماء الصينيون إنهم لا يعتقدون أن هؤلاء المرضى، الذين أصيبوا بالفيروس للمرة الثانية ، لديهم القدرة على نقل العدوى للآخرين.

