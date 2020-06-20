شخصيات يهودية بارزة ضد ضم مخطط ضم الأراضي

ونشرت صحيفة «لوموند» الفرنسية نداءا بعنوان «لا لمخطط إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية»، وحمل توقيع شخصيات يهودية بارزة على رأسها، النائب الأوروبي السابق دانيال كون- بنديت، وعدد من مؤيدي دولة إسرائيل، مثل برنار هنري- ليفي، وآلان فينكلكروت..موقعو النداء يقولون إنهم «يعارضون مشروع الضم لتهديده حقوق الشعب الفلسطيني وأيضا لتشويهه المشروع الصهيوني الداعي لإنشاء دولة يهودية ديمقراطية».

ويأتي هذا النداء في إطار مبادرة أطلقتها شبكة «جي لينك» التي تضم أكثر من خمسين منظمة يهودية عالمية تطالب بالتحرك بأسرع وقت ممكن لحض دولة إسرائيل على التخلي عن مشروعها.