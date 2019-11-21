شرطة الاحتلال تعتقل محافظ القدس من منزله

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، محافظ القدس عدنان غيث من منزله، في بلدة سلوان بالمدينة.

وقال شهود عيان إن قوة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، داهمت منزل غيث واعتقلته.

وسبق للشرطة الإسرائيلية أن اعتقلت غيث، وأخضعته للتحقيق عدة مرات، في الأشهر الأخيرة.

ولم يصدر عن الشرطة الإسرائيلية بيان بشأن أسباب اعتقال غيث.

وجاء الاعتقال بعد قيام الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، بإغلاق مؤسستين في مدينة القدس، بداعي ارتباطهما بالسلطة الفلسطينية.

كما سبق للشرطة الإسرائيلية أن اعتقلت وزير شؤون القدس فادي الهدمي، أكثر من مرة.