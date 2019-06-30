شرطة الاحتلال تعتقل وزير شؤون القدس الفلسطيني

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة صباح الأحد، وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وداهمت قوات من الشرطة الإسرائيلية منزل الهدمي وفتشته واستولت على أجهزة الهواتف النقالة الخاصة به، قبل أن تعتقله، بحسب “وفا”.

ولم تورد الوكالة الرسمية مزيدا من التفاصيل، كما لم تصدر السلطات الاسرائيلية أي بيان حول الحادثة حتى الساعة.

وتشهد القدس مواجهات خاصة في بلدة العيسوية منذ الخميس الماضي، في أعقاب إقدام قوات إسرائيلية على قتل الشاب محمد سمير عبيد (20 عامًا)، خلال اقتحامها البلدة.

وفجر السبت، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 19 فلسطينيا على الأقل في البلدة ذاتها.

والجمعة، رفضت محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس، طلب عائلة الشهيد عبيد تسليمها جثة ابنها، وأمهلت الشرطة الإسرائيلية 48 ساعة لتحديد موقفها من الطلب تنتهي الأحد.

ونقلت الشرطة الإسرائيلية جثة عبيد، إلى معهد الطبي الشرعي الإسرائيلي “أبو كبير” جنوب تل أبيب.

وبينما ادعت الشرطة أن عبيد قتل بالرصاص بعد إطلاقه ألعابا نارية تجاه عناصرها، قال شهود عيان إن أحد عناصرها أطلق ثلاث رصاصات على صدر عبيد، من مسافة قريبة جدا بدم بارد. (الأناضول)