شرطة الاخلاق تعود الى شوارع ايران لفرض الحجاب بعد تلاشي الاحتجاجات

عادت "شرطة الاخلاق" الى شوارع ايران بهدف فرض الحجاب على النساء، وذلك بعد غياب استمر منذ وفاة الشابة مهسا اميني بعيد احتجازها من قبل عناصر هذه الشرطة في ايلول/سبتمبر الماضي بدعوى مخالفتها قيود اللباس الصارمة.

وكانت وفاة الشابة الكردية أميني (22 عاما) قد فجرت احتجاجات عارمة طالبت بإطاحة الحكم الديني الذي سيطر على البلاد منذ اطاحة حكم الشاه قبل أربعة عقود.

وفيما تقول السلطات ان اميني توفيت اثر نوبة قلبية ناجمة عن امراض سابقة، لكن اسرتها تتهم الشرطة بضربها على رأسها اثناء احتجازها ما ادى الى وفاتها.

ونقول منظمات حقوقية ان اكثر من 500 شخص قتلوا خلال الاحتجاجات، من بينهم عناصر أمن. فيما اعتقل اكثر من 18 الف شخص جرت محاكمة الكثير منهم وصدرت احكام باعدام بعضهم.

وكانت السلطات عمدت الى تقليل ظهور شرطة الاخلاق في مسعى لامتصاص الغضب الشعبي، فيما تحدثت تقارير تم نفيها رسميا عن حل هذه الشرطة لاحتواء الاحتجاجات التي تلاشت بشكل كبير مطلع العام الجاري.

وكثيرا ما رددت السلطات الايرانية ان الاحتجاجات تقف وراءها جهات خارجية بهدف زعزعزة استقرار الجمهورية الاسلامية.

مظهر احتجاجي

وكمظهر احتجاجي، عمدت نساء كثيرات الى خلع حجابهن في العديد من مدن البلاد، متجاهلات تحذير السلطات من ان قواعد اللباس الصارمة لم تتغير، وانه ستتم عقوبة من يخالفها.

الكراهية العامة للملالي المجرمين والمعادين للإنسان👇🏾👇🏾#طهران تشير التقارير إلى أن شرطة الأخلاق في النظام بدأت مرة أخرى في اعتقال النساء اللواتي يرفضن اتباع قوانين الحجاب الإلزامي.

#حقوق_الإنسان #احتجاجات_إيران #IranProtests pic.twitter.com/WxMrzXnbpG — mohammad zehai (@elahemohayda) July 16, 2023

والاحد، اعلن المتحدث باسم الشرطة الايرانية سعيد منتظر المهدي ان "شرطة الأخلاق" ستستأنف عملها الذي يتضمن تنبيه غير الملتزمات بالحجاب في الأماكن العامة ثم احتجازهن في حال عدم الانصياع للاوامر.

وتزامن ذلك مع تاكيد شهود رؤيتهم دوريات لرجال ونساء من "شرطة الأخلاق" وهي تجوب شوارع طهران في حافلات صغيرة.

وجاءت عودة شرطة الاخلاق بعد ثلاثة اشهر من اعلان السلطات الايرانية بدء تطبيق اجراءات لرصد وضبط غير الملتزمات بارتداء الحجاب في الاماكن العامة والمركبات بالاستعانة بتكنولوجيا التعرف الذكي.

واوضح البيان انه سيصار الى توظيف تكتولوجيا التعرف الذكي لضبط ومعاقبة اللواتي ينتهكن القانون الخاص بقواعد اللباس في الجمهورية الاسلامية.

والشهر الماضي، ارسلت الحكومة الى البرلمان مشروع قانون تحت شعار "دعم ثقافة العفة والحجاب"، ويتضمن تشديدا للعقوبات، ويقترح في نفس الوقت حلولاً ثقافية لتعميم احترام اللباس الشرعي في المجتمع.