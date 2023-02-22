شرطة دبي تستخدم الذكاء الاصطناعي للقبض على قاتل خلال ساعات

استخدمت شرطة دبي تقنيات الذكاء الاصطناعي للقبض على قاتل من جنسية اسيوية اقدم على قتل مواطنه اثر خلاف على 60 درهما (40 دولار) وذلك بعد سويعات من ارتكابه الجريمة

وفي التفاصيل فقد تلقت شرطة دبي بلاغا يفيد بوجود شخص آسيوي مطعون في الشارع بين السيارات، حيث وصلت قوة من الشرطة وفرق الاسعاف خلال 3 دقائق، وتم نقل الضحية الى المشفى حيث اتضح انه فارق الحياة نتيجة تلقيه طعنات في الصدر، وترك الجاني سكينة في مكان الجريمة

وقالت الشرطة بعد ورود بلاغ لديها بوجود جريمة، استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات، إضافة إلى سرعة الانتقال، واشارت الى اعتراف الجاني بفعلته وتحويله الى النيابة حيث اعترف المتهم بأنه كان على خلاف مع الضحية على مبلغ 60 درهماً، فقام بشراء السكين لتهديده إلا أن الأمر تطور فقام بطعنه ولاذ بالفرار



واكد مدير مركز شرطة الرفاعة العقيد عمر محمد بن حماد أنه تمت الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتتبع الكاميرات الحديثة، الى جانب كفاءة وسرعة تحرك فرق البحث والتحري ، حيث ألقي القبض على المتهم مختبئاً في إحدى البنايات البعيدة عن موقع الحادث.

وتحدث العقيد ابن حماد أن شرطة دبي لديها منظومة متطورة من التقنيات الحديثة الأمنية التي تساهم في الحد من الجريمة وسرعة ضبط الجناة، فصل في تصريحات نقلتها صحيفة البيان الصادرة في الامارات ان من بين تلك المنظومة "كاميرات التعرف على الوجوه وتقنيات الذكاء الاصطناعي في التتبع بكل أنواعه، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية بأحدث أساليب الكشف التي تساهم في القبض على المتهمين في وقت قياسي".

