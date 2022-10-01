شرطة دبي تضيف سيارة فارهة إلى أسطولها (صورة)

أضافت شرطة دبي إلى اسطولها أول سيارة كهربائية فارهة، من نوع "هونتشيE-HS9" ، تعمل على الكهرباء بنسبة 100%، وتستطيع الانتقال من مسافة صفر إلى سرعة 100 كم بظرف 5 ثواني فقط.

ونشرت شرطة دبي على موقعها الإلكتروني، في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، صورة للسيارة الكهربائية "هوتشي".

شرطة #دبي تضيف سيارة "هونتشي E-HS9" من شركة وون رود " ONEROAD"؛ التي تعتبر أول سيارة كهربائية فارهة تنضم لأسطول الدوريات الفارهة.https://t.co/EfO7AaIbWI pic.twitter.com/53fXZAf4c5 — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 1, 2022

وقالت الشرطة، في بيان، إن سيارات "هونتشي E-HS9"؛ "تستخدم الكهرباء بنسبة 100%، وتقطع خلال الشحنة الكاملة مسافة 440 كيلومتر، وتبلغ مدة شحنها من 6 إلى 8 ساعات".

ولفت إلى أن السيارة تستطيع الانتقال من "مسافة صفر إلى 100 كيلو متر في 5 ثواني، فيما

وأشار إلى أن "هونتشيE-HS9" تندرج تحت "فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتعمل بنظام دفع رباعي ذكي ومُتطور، وتحتوي المصابيح الأمامية والخلفية على تقنية LED، إضافة إلى نظام إنارة ذو إضاءة عالية، ومصابيح نهارية".

ويمر سوق السيارات الإماراتي في مرحلة انتقالية بسبب "توجه عدد كبير من المواطنين والمقيمين لشراء السيارات الكهربائية، وارتفاع التوقعات بأن يكون الطلب على هذا النوع من السيارات هو السائد بحلول عام 2030".

وحول أهم ميزات هذا النوع من السيارات قال الحيالي: "أهم ما يميز السيارات الكهربائية هو انخفاض الكلفة التشغيلية على المدى الطويل من الاستخدام، مع تميز السيارات الكهربائية المطروحة في الأسواق وتنوع أشكالها وأحجامها واستخداماتها".