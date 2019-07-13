شرطة لندن تبدأ محاكمة جنائية في تسريب البرقيات الدبلوماسية

أعلنت شرطة العاصمة لندن اليوم الجمعة، أنها ستجري تحقيقًا جنائيًا في تسريب البرقيات الدبلوماسية التي أدت إلى استقالة كيم داروك سفير بريطانيا لدى الولايات المتحدة.

واستقال داروك أمس الأول الأربعاء ، قائلاً إنه “من المستحيل” أن يقوم بواجباته.

وفي البرقيات ، انتقد داروك بشدة الرئيس دونالد ترامب ، الذي قال إنه لن يتعامل مع السفير نتيجة لذلك.

ويأتي التحقيق الذي تجريه الشرطة بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستبدأ تحقيقًا في التسريب المدمر. وقال مساعد مفوض الشرطة البريطانية نيل باسو إن هناك مخالفة جنائية لقانون الأسرار الرسمية البريطاني. (د ب أ)