شرطة لندن توجه اتهامات لرجل في حادث طعن بمسجد

قالت الشرطة في العاصمة البريطانية لندن يوم الجمعة إنها وجهت اتهامات لشاب عمره 29 عاما في حادث طعن مؤذن بمسجد في بارك رود.

وقالت الشرطة إنها وجهت لدانييل هوتون تهمتي إلحاق أذي بدني خطير وحيازة آلة حادة ومن المقرر أن يمثل داخل قفص الاتهام أمام محكمة ويستمنستر الابتدائية اليوم السبت . وقال رأفت مقلد،مؤذن المسجد الذي تعرض للطعن أعلى كتفه، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية(بي.بي.سي) إنه لا يشعر بكراهية تجاه مهاجمه، بل يشعر بالأسف لأجله.

وأضاف “شعرت فقط بدم يتدفق من رقبتي وهذا كل شيء. ونقلوني إل المستشفى . وكل شيء حدث فجأة”.

وقال شاهد إن نحو 100 مصل كانوا في صحن المسجد وقت حدوث الهجوم يوم الخميس وإن 20 شخصا قفزوا على المهاجم. وقال الشاهد الذي امتنع عن ذكر اسمه بالكامل” سمعت صراخا. وبعد ذلك رأينا الدم”.

وقالت أمانة مسجد لندن المركزي في بيان إن المصلين احتجزوا المهاجم إلى أن وصلت الشرطة واعتقلته.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن المحققين لا يعتقدون أن الحادث له صلة بالإرهاب.

وأدان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الحادث وقال إنه شعر بحزن عميق لدى علمه بالهجوم.

وكتب على تويتر “من المروع أن يحدث ذلك خاصة في مكان للعبادة. أتعاطف مع الضحية وكل من تأثروا”. (رويترز)