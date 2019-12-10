شرطة هونغ كونغ تبطل مفعول قنبلتين شديدتي الانفجار

ذكرت شرطة هونغ كونغ اليوم الثلاثاء أنه تم العثور على قنبلتين محليتي الصنع شديدتي الانفجار، وتم إبطال مفعولهما بنجاح من جانب وحدة تفكيك المفرقعات ليل الاثنين في “هوا يان كوليدغ”.

وتحقق الشرطة فيما إذا كانت القنبلتان مرتبطتان بأي شكل بالاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت المدينة المتمتعة بحكم شبه ذاتي على مدى ما يقرب من نصف العام.

وقال الضابط بوحدة تفكيك المفرقعات، أليك ماكويرتر، في تصريحات صحافية إنه تم إبطال مفعول القنبلتين بشكل كامل، مشيرا إلى أنهما كانتا مجهزتان للتفجير من خلال هاتف محمول.

وأضاف أن القنبلتين تحتويان على 10 كيلوغرامات من المتفجرات القوية ومسامير كانت ستتطاير عند وقوع التفجير.

وأوضح ماكويرتر أن الغرض الوحيد من هاتين القنبلتين هو “قتل وتشويه الأشخاص”، مؤكدا أن تفجير القنبلتين كان سيتسبب في “قتل وجرح عدد كبير من الأشخاص”.

واندلعت الاحتجاجات لأول مرة في هونغ كونغ في حزيران/ يونيو احتجاجا على مشروع قانون لتسليم المجرمين، لا وجود له حاليا، لكن سقف مطالب الحركة الاحتجاجية ارتفع ليشمل تحقيقا مستقلا في وحشية الشرطة والمطالبة بالإصلاح السياسي. (د ب أ)