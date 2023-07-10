شرط تعجيزي من اردوغان لاوربا لقبول السويد في الناتو

عرض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على اوربا عصب حلف شمال الاطلسي "الناتو" شرطا تعجيزيا للموافقة على قبول السويد عضوا في الحلف العسكري المذكور

ووفق تقارير فان أردوغان شترط على الاتحاد الأوروبي عضوية كاملة لتركيا مقابل قبول انضمام السويد للناتو

وقبول اي عضو جديد في الحلف يستوجب موافقة جميع الدول من دون استثناء

وترفض انقرة قبول استكهولهم في الحلف الا بتطبيق عدة شروط على رأسها تسليم معارضين اكراد الى المحاكم التركية والكف عن استقبالهم واعطاءهم حرية العمل ضد الامن القومي التركي

وقدمت تركيا طلب العضوية الكاملة للاتحاد الاوربي في 14 أبريل عام 1987. كاول دولة بعد الأعضاء المؤسسين العشرة، في عام 1949. وفي عام 1992 اصبحت عضوًا منتسبًا إلى اتحاد أوروبا الغربية وبقيت فيه حتى عام 2011.

وفي العام 1995 وقعت على اتفاقية الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي ثم انطلقت المفاوضات المتعلقة بحصولها على العضوية الكاملة في الاتحاد في 3 أكتوبر عام 2005.

وفي عام 2016 توقفت المفاوضات حيث اتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بانتهاك حقوق الإنسان بالتالي اعلن ان مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي قد وصلت إلى طريق مسدود

