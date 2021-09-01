شرط مقتدى الصدر للمشاركة في الانتخابات

على الرغم من اعلانة المشاركة في الانتخابات العراقية، فان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يحسم اموره على ما يبدو، بانتظار تنفيذ الفعاليات السياسية مطلب صدري.

وثيقة الاصلاح

وقالت مصادر ان التيار الصدري يريد من الفعاليات السياسية بتنفيذ ما ورد بـ «وثيقة الإصلاح» للمشاركة في السباق الانتخابي، الشهر المقبل.

وتطالب الوثيقة بتعديل الدستور بعد إجراء الانتخابات حيث تعهدت الكتل التي تشكل مجلس النواب القادم بـ«تعديل الدستور العراقي وفقاً لآلياته، ومن خلال اللجنة النيابية المشكلة لهذا الغرض، في مدة أقصاها ستة شهور من انعقاد الجلسة الأولى». حسب ما ورد في صحيفة الشرق الاوسط اللندنية

اجراء تعديلات

كما نقل المصدر الاعلامي "الصدر اشترط تعديلات دستورية تتعلق بآليات لمكافحة السلاح خارج الدولة، وترسيخ استقلالية المؤسسات العسكرية»، فضلاً عن «تعديلات تتعلق بالجماعات المسلحة التي ترتبط مالياً وسياسياً بجهات خارجية».

واشارت الى «تعديلات دستورية أخرى تنظم الحريات العامة، لا سيما المواد ذات الصلة بالتظاهر السلمي والاحتجاج، وحقوق الإنسان»، فيما توقعا أن تأتي التعديلات موضع الوثيقة على «أبواب دستورية تتعلق بتوزيع الثروات ونظام الحكم».