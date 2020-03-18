ثاني إصابة بكورونا في موريتانيا وشرق ليبيا يحظر التجول والمغرب يدعو المواطنين لعزل أنفسهم

لم تؤكد ليبيا بعد أي حالة إصابة بالفيروس، إلا أن حكومتها المعترف بها دوليا في طرابلس والحكومة الموازية في بنغازي فرضتا قيودا مشددة على السفر والانتقالات بسبب الأزمة.

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء الأربعاء، عن تسجيل إصابة سيدة أجنبية قدمت إلى البلاد قبل 10 أيام بفيروس كورونا المستجد، وهي ثاني إصابة مؤكدة بهذا المرض بعد الإصابة الأولى المسجلة يوم الجمعة الماضي.

وأكدت الوزارة “أن السيدة المصابة عاملة منزلية تشتغل لدى أسرة أجنبية”، مبرزة “أنه قد وضعت هي وأفراد الأسرة التي تعمل معها، قيد العزل الصحي.

وتنفذ الحكومة الموريتانية منذ عدة أيام خطة استباقية واحتياطية مشددة للحد من انتشار الفيروس، حيث أغلقت بصورة جزئية حدودها البرية كما علقت جميع الرحلات الجوية من وإلى موريتانيا، ووضعت المسافرين الذين قدموا من الدول الموبوءة، في مواقع خاصة بالحجر الصحي.

حظر تجول بشرق ليبيا

وفي الاثناء، قالت وزارة الداخلية بالحكومة التي تسيطر على شرق ليبيا في بيان يوم الأربعاء إنه سيتم فرض حظر التجول على الجميع من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا، باستثناء رجال الأمن وأفراد خدمات الطوارئ، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ولم تؤكد ليبيا بعد أي حالة إصابة بالفيروس، إلا أن حكومتها المعترف بها دوليا في طرابلس والحكومة الموازية في بنغازي فرضتا قيودا مشددة على السفر والانتقالات بسبب الأزمة.

وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، حثت دول غربية وعربية الفرقاء في ليبيا على وقف القتال للسماح للسلطات بالتصدي للخطر الذي يشكله فيروس كورونا.

ورغم أن ليبيا لم تسجل حتى الآن أي حالات مؤكدة، فقد حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في طرابلس من المخاطر الكبيرة المحدقة إذا انتشر الفيروس في بلد ممزق بسبب الصراع.

وأصدرت الجزائر وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتونس والإمارات اليوم الثلاثاء بيانا مشتركا قالت فيه إن إقرار هدنة سيدعم الجهود المبذولة للتصدي للفيروس.

وقال البيان "ندعم بقوة جهود السلطات الصحية الليبية في جميع أنحاء البلاد، وهي تتنادى بروح من اللحمة الوطنية، ونحثّها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم صحّة ورفاهية جميع الليبيين".

وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر حملة عسكرية منذ عام للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، استهدف القصف مناطق يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي في محيط طرابلس، بما في ذلك محيط آخر مطار يعمل بالعاصمة.

"التزام عزلة صحية"

الى ذلك، دعت السلطات المغربية الأربعاء المواطنين إلى "التزام عزلة صحية" ببيوتهم تعزيزا لإجراءات التصدي لانتشار وباء كورونا، دون أن تعلن بعد فرض حجر صحي. في وقت يواجه فيه الاقتصاد المغربي أوقاتا صعبة بسبب تداعيات الأزمة الصحية.

وقال بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة إن "السلطات تدعو المواطنات والمواطنين إلى تقييد والحد من تنقلاتهم والتزام ’العزلة الصحية’ في منازلهم كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس".

وأوضح أن ارتياد الفضاءات العامة "سيبقى مؤطرا بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل"، على أن تتولى القوات العمومية "توجيه المواطنين من أجل احترام" هذه التدابير.

ارتفع عدد المصابين بالفيروس خلال الأيام الأخيرة في المغرب ليبلغ صباح الأربعاء 49 شخصا، توفي اثنان منهم وشفي واحد.

وعززت المملكة في الأيام الأخيرة إجراءات التصدي لانتشار الوباء معلقة كافة الرحلات الدولية، فضلا عن توقيف الدراسة وإغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم، وكافة المرافق الترفيهية.

وأدخلت تداعيات العزلة التي سببتها هذه الأزمة الصحية الاقتصاد المغربي "في سبات" وفق تعبير وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، الذي قال الأربعاء "نواجه أوقاتا صعبة بتوقف مرافق واسعة من الاقتصاد المغربي أو تباطؤ نشاطها، إضافة إلى مشاكل اجتماعية هامة".

وخص الوزير في عرض أمام البرلمانيين بالذكر السياحة وكل الأنشطة المرتبطة بها "المتوقفة تماما"، علما أن هذا القطاع يمثل نحو 10 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

كما أشار إلى توقف العديد من المصانع المرتبطة بشركات أوروبية، ما يهدد عشرات آلالاف من المستخدمين.

وينتظر الإعلان الخميس عن إجراءات لصالح المستخدمين في القطاعات المتضررة "تمكنهم على الأقل من ضمان الحاجيات اليومية". إضافة إلى تسهيلات للشركات المعنية تهم استخلاص القروض البنكية وأداء النفقات الاجتماعية، بحسب ما أفاد الوزير.

وكان المغرب أعلن الأحد إنشاء صندوق بقيمة عشرة مليارات درهم (نحو مليار دولار) ستخصص لتغطية النفقات الطبية ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من انتشار وباء كورونا المستجد.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية الأربعاء أن هذا المبلغ "سيعزز بموارد إضافية بفضل تبرعات العديد من الشركات والمؤسسات العمومية".

وارتفع رصيد الصندوق ليقارب 15 مليار درهم (حوالي 1,5 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء المغربية الأربعاء.

وتم تحويل مليار درهم (نحو 100 مليون دولار) لوزارة الصحة لتعزيز قدراتها على مواجهة الأزمة، بحسب محمد بنشعبون.

وأعلن بيان للديوان الملكي الثلاثاء أن مراكز طبية مجهزة أنشأتها القوات المسلحة في مختلف الجهات ستوضع رهن الإشارة "إن اقتضى الحال وعند الحاجة".

وكان رئيس الحكومة المغربية أفاد في وقت سابق تخصيص 250 سريرا للإنعاش في المستشفيات المغربية لاستقبال مرضى محتملين، مشيرا إلى أن العدد قابل للزيادة.