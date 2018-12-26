ادفع لتصلي.. شركات تصلي نيابة لمن لا یستطیع الذهاب إلى القدس المحتلة

تعبيرية

تريد الحج في أديرة مدينة القدس المحتلة لكنك لا تستطيع فعل ذلك نظرًا لسياسية دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم بات الأمر ممكنًا عن طريق استئجار شخص يصلي بدلاً عنه.

وكشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن توفر خدمة جديدة تقدمها بعض الجهات لأولئك الذين يرغبون في زيارة القدس والصلاة في الأماكن المقدسة سواء المسيحيين أو اليهود ولا يستطيعون، وذلك عن طريق استئجار شخص يصلي بدلاً عنه، وتتراوح قيمة الخدمة بين 15 لـ 40 دولارا حوالي (270 لـ 720جنيها).

وأشارت الصحيفة الى أن هناك تزايدًا في المنظمات الدينية في القدس التي تعمل لتوفير خدمات صلاة بالوكالة للمسيحيين واليهود المستعدين للدفع لتنفيذ طلباتهم في المدينة المقدسة.

وأضافت الصحيفة، بأن موقعًا يدعى (Holy Land Prayer) يقدم مجموعة من الخدمات، يتراوح ثمنها من 15 لـ 40 دولارًا ، ليقرأ الكاهن صلاة في كنيسة القيامة.

ونشر الموقع رسالة للجميع يقلو فيها:" نحن نريد مساعدة الناس على اختبار قوة الصلاة في حياتهم، خاصة عندما يشعرون أنهم لا يستطيعون الصلاة في الأماكن المقدسة".

ويتضمن البرنامج إضاءة شمعة، ووضع صورة للشخص بجوارها، مع إرسال مقطع فيديو للأشخاص عبر البريد الإلكتروني.

وبحسب الصحيفة، فإن الموقع تلقى مئات الطلبات بالصلوات والتي نفذها خلال هذا الشهر، مع التبرع بمعظم الأموال التي تأتي للكنيسة التي تعتبر أقدس موقع في المسيحية. (حسب الصحيفة)

وتدير شركة "سالفايشن غاردن- Salvation Garden" موقعًا متطورًا يعمل بأربع لغات حيث يمكن للناس ملء استمارة طلبات الصلاة المخصصة، ويمكن للزبائن أن يختاروا صلوات مكتوبة مسبقًا، أو صلاة مقترحة، ويمكنهم أيضًا كتابة صلاتهم الخاصة، واختيار الكاهن الذي يحتاجون إليه، سواء كاثوليكي، أو أرثوذكسي أو بروتستانتي.

صلوات اليهود المزعومة عند حائط البراق

وأوضحت الصحيفة، في حين أن خدمة الصلاة الأساسية مجانية، الإضافات المدفوعة تشمل فيديو الصلاة، أو شهادة مطبوعة لإرسالها بالبريد لصحاب الطلب.

وبالنسبة لليهود، فإن أقدس موقع للصلاة هو الحائط الغربي، حيث يضع الناس قصاصات من الورق تحتوي على صلاة مكتوبة في شقوق جدار الحجر الجيري، والآن، تقدم عدة مجموعات يهودية خدمة لطباعة ووضع الصلوات المرسلة إليهم عن طريق البريد الإلكتروني. (حسب الصحيفة)

وهناك خدمة أخرى يصل ثمنها لـ 3.600 دولار، وتشمل 10 أشخاص يصلون يوميًا من أجل الشخص صاحب الطلب، بالإضافة إلى قراءة كتاب المزامير بأكمله.