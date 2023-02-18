شركة أمن بحري بريطانية: مسيرات إيرانية هاجمت السفن الثلاث في بحر العرب

وجهت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري إنتليجنس"، اليوم السبت، أصابع الإتهام نحو إيران، في الهجوم الذي تعرضت له ثلاث سفن في بحر العرب.

وقالت "أمبري إنتليجنس"، في بيان لها، إن اثنتين من السفن تملكها "اسرائيل"، بينما السفينة الثالثة تعود ملكيتها للإمارات.

وكشفت شركة الأمن البحري، النقاب عن طبيعة الهجوم، وقالت: "إن أنظمة جوية مسيرة هاجمت ناقلتين وسفينة بضائع في بحر العرب".

يشار إلى أن مصادر أمنية، تحدثت عن تعرض سفينة اسرائيلية لهجوم في بحر العرب، يوم امس الجمعة، بينما أوضحت مصادر أخرى أن الناقلة التي تعرضت للهجوم مملوكة للملياردير وقطب الشحن الإسرائيلي إيال عوفر.

وبينت المصادر، أن السفينة لم تتعرض لأضرار، مرجحة أن تكون إيران من يقف خلف هذا الهجوم.

وترفض طهران بشكل مستمر، تحميلها مسؤولية الهجمات التي تعرضت لها سفن بشكل مشابه خلال السنوات الماضية، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من إيران بخصوص الإتهامات الأخيرة.

وتأتي الهجمات التي تعرضت لها السفن الثلاث الجمعة، بعد مرور أسبوعين على تعرض مستودع ذخيرة في مدينة أصفهان الإيرانية، لهجوم أدى لوقوع إنفجارات قوية.

وأشارت وزارة الدفاع الإيرانية، إلى أن الهجوم الذي شنته 3 مسيرات على مصنع عسكري بأصفهان وسط البلاد، كان فاشلا، بينما كشفت التحقيقات الأولية مسؤولية "اسرائيل" عن الهجوم.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفةً أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".