شركة إسرائيلية ترفد شرطة دبي بطائرات مسيرة

أكد موقع "إسرائيل ديفنس" أن شرطة دبي استعانت بشركة (Aerobotics) الإسرائيلية المتخصصة بالطائرات المسيرة.

وأشار الموقع المشار إليه إلى أن شرطة دبي اختارت نظام (Aerobotics) الذي طورته الشركة الإسرائيلية، للدمج المنتظم للطائرات المسيرة في الأنشطة الأمنية.

وكانت إسرائيل والإمارات قد أعلنتا العام الماضي عن تطبيع العلاقات، ومنذ ذلك الحين جرى توقيع عشرات الاتفاقيات بين البلدين، كما افتتحت الإمارات سفارتها في إسرائيل بحضور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في احتفال رسمي.