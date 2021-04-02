شركة سعودية تبحث الاستثمار في الطاقة المتجددة في إثيوبيا

ناقش مدراء "ديزرت تكنولوجي"، وهي شركة مقرها السعودية، والهيئات ذات الصلة في إثيوبيا سبل الاستثمار في الطاقة المتجددة في إثيوبيا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم.

وجرت المناقشة بين المدير الإداري لشركة "ديزرت تكنولوجي" خالد شربتلي وممثلين عن إثيوبيا من وزارة المياه والكهرباء والطاقة وهيئة الطاقة الكهربائية وهيئة الاستثمار ومكتب القنصلية في جدة.



وركزت المناقشة بشكل أساسي على استكشاف طرق إنشاء مواقع الاختبار في إثيوبيا واستخدام قطع مختلفة من المعدات التي تولد الطاقة من الطاقة الشمسية.

و"ديزرت تكنولوجي" هي شركة خاصة تصنع وتبيع مختلف المعدات، التي تستخدم الطاقة المتجددة في السعودية مع مواقع تصنيع في مختلف البلدان. (RT)