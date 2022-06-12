شركة طيران "ماهان" الإيرانية تعلق على أنباء احتجاز طائرة تابعة لها في الأرجنتين

أكدت شركة "ماهان" الإيرانية للخطوط الجوية، أن الطائرة المحتجزة في الأرجنتين مملوكة لفنزويلا، وأنه لا صحة للانباء المتداولة حول امتلاك الشركة للطائرة.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن رد الشركة الإيرانية يأتي بعد أن نقلت وسائل إعلام إسبانية عن وزير الأمن الأرجنتيني قوله إنه تم حجز طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة "ماهان إيرلاينز" مؤجرة لفنزويلا، بأمر من أمريكا، ومصادرة جوازات سفر أفراد طاقمها الإيرانيين الخمسة.

هذا وقال المدير بالوكالة لمكتب مراقبة المطارات والشركات والمؤسسات الملاحية في منظمة الطيران المدني الإيرانية، حسن خوشخو، في وقت سابق، إن شركة ماهان (الإيرانية) للطيران ستقوم بتسيير رحلات مباشرة بين طهران وموسكو، وذلك بعد قرار توقف الرحلات الشتوية لشركة "إيرفلوت" الروسية إلى إيران.

وأوضح خوشخو، أن شركة "ماهان" تسيّر أسبوعيا رحلتين إلى موسكو، وهناك احتمال بزيادة هذه الرحلات، مضيفا أن هذا التطور جاء بعد قرار شركة "إيرفلوت" الروسية قبل نحو شهرين، والقاضي بوقف جميع رحلاتها الشتوية إلى إيران، حتى نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي.