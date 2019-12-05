شروط الحريري الأخيرة.. المحتجون يعودون لقطع الطرقات

نقل موقع "لبنان 24" عن مصادر وصفها بـ مطلعة أن الرئيس المستقيل سعد الحريري إشترط على فريق الأكثرية النيابية شرطين كي تتم التسوية كما رُسم لها وتسمي كتلته سمير الخطيب لرئاسة الحكومة.

وأشارت المصادر إلى أن الحريري إشترط ألا يكون هناك أي وزير من الوزراء السابقين في الحكومة الحالية، كما طلب ألا يكون وزراء الدولة من النواب.

وحدّد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس حكومة جديد، يُرجَّح أن تنتهي بتكليف رجل الأعمال سمير الخطيب بعد توافق سياسيّ على تسميته.

وأمل عون، اليوم الخميس، "تشكيل الحكومة في أسرع وقت لمعالجة المشاكل الملحّة وعودة الثقة بين الدولة والمواطنين".

ونقلت الرئاسة اللبنانية عبر "تويتر" عن عون قوله إن أولويات الحكومة العتيدة تحقيق الإصلاحات الضرورية واستكمال عملية مكافحة الفساد وتصحيح الاعوجاج في إدارات الدولة.

في الغضون تداول ناشطون صوراً عبر "تويتر" لمحتجين يقطعون جسر الرينغ، صباح الخميس، في وقت أعادوا فيه، ليل الأربعاء، قطع الطريق هناك، لليلة الثانية على التوالي، حاملين نعشاً فارغاً حدادا على الشاب داني ابي حيدر الذي انتحر في وقت سابق ورافعين لافتات تسأل عن عدد حالات الانتحار التي يجب أن تحصل قبل أن يتّعظ المسؤولون، ومعبّرين عن رفضهم لتشكيل حكومة تكنوسياسيّة.

تظاهرات أمام المؤسسات والمرافق العامة

وأقفل محتجون، صباح اليوم الخميس، البوابة الرئيسة لمصلحة تسجيل السيارات والآليات في النبطية جنوبي لبنان، مطالبين "بمحاسبة ناهبي المال العام". ورفع المحتجون العلم اللبناني على بوابة المدخل التي أقفلوها وسمحوا فقط للموظفين بالدخول إلى مكاتبهم.

وفي الجنوب أيضاً، انطلقت مجموعة من المحتجين، وغالبيتهم من طلاب المدارس في مسيرة راجلة من ساحة إيليا في صيدا إلى المرافق العامة لإقفالها، بدءاً بشركة كهرباء لبنان، وصولاً إلى مركز الاتصالات "أوجيرو" وعدد من المصارف، فيما توجهت مجموعة أخرى إلى سوق صيدا التجاري بهدف إقفال المحال.