شقيقة باسيل: مش كلن يعني كلن.. فيديو

انتشر تسجيل صوتي نُسب لشقيقة الوزير جبران باسيل توجه فيه رسالة إلى اللبنانيين، تؤكد فيها انه بريء من كل تهم الفساد وبأنه لم يسرق.

وأشارت شقيقة باسيل ان التيار الوطني الحر حاول منذ 3 سنوات العمل لوقف الهدر والفساد لكن لم يرد عليه أحد، لافتة إلى ان باسيل كان مجبرًا على مشاركة الأحزاب الأخرى الحكم تجنبًا لحرب أهلية مدمرة.

واعتبرت ان الثورة تخدم عهد الجنرال ميشال عون وباسيل وكل لبناني لكن للأسف هذه الثورة مصطنعة ليست ثورة جياع.

وقالت: يشتمون العهد وباسيل ويقولون كلن يعني كلن بس فشروا مش كلن يعني كلن.

وسألت ماذا يريدون؟ يريدون الفوضى، ان يسقط رئيس الجمهورية وان ينزل شارع أمام شارع؟