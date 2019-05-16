شقيق أمير قطر: سيذكر التاريخ أن 3 دول حاولت خنق بلادي

قال خليفة بن حمد شقيق أمير قطر تميم بن حمد، إن التاريخ سيذكر قيام 3 دول خليجية بمحاولة خنق بلاده في تاريخ العاشر من رمضان.

وأشار خليفة أمس الأربعاء في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أنه: "سيذكر التاريخ أن ثلاث دول خليجية شقيقة فرضت في العاشر من رمضان حصارا شاملا حاولت فيه خنق قطر لكنها فشلت، وانتصرت قطر وظلت سندا وأملا وصوتا للمحرومين والمظلومين في كل مكان".

وتتواصل المقاطعة الخليجية التي أعلنت عنها كل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد قطر في الـ5 من يونيو 2017.

وآخر تطورات الأزمة، مرافعات أمام محكمة العدل الدولية بقضية "التمييز ضد القطريين" رفعتها الدوحة ضد أبو ظبي، قال عنها وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش إنه يشوبها "تناقض زعزع موقفهم القانوني وأحرج محاميهم وأضعف مرافعتهم".