شقيق الجندي المصري محمد صلاح يعلق على عملية سيناء

في اول تعليق من عائلة الجندي المصري محمد صلاح الذي نفذ عملية سيناء يوم السبت الماضي واسفرت عن مصرع 3 جنود اسرائيليين واصابة اثنين اخرين قال شقيقه محمود انه فخور بما قام به شقيقه

ونشر محمود شقيق محمد صورة تجمعهما وكتب معلقا : "أخي ابن أمي وأبي.. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراق أخي الشهيد البطل لمحزونون". وأضاف: "أفتخر بك وكل العالم يفتخر بك أخي الشهيد محمد صلاح الشهيد بكل فخر واعتزاز".

وكانت مصادر اعلامية افادت بان السلطات منعت اقامه جنازة شعبية لمنفذ الهجوم حيث اقتصرت عملية الدفن على عدد محدود من افراد العائلة كما منعت اقامة سرادق عزاء له فيما روج اخروج عن اعتقال افراد عائلته ومعارفه للتحقيق معهم