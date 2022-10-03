شقيق الملك عبدالله يشن هجوما على الحكومة الاردنية

شن الامير الاردني و رئيس اتحاد كرة القدم علي ين الحسين شقيق الملك عبدالله الثاني، هجوما نادرا على حكومة بلاده متهما اياها بالاهمال في صيانة واصلاح الملاعب في البلاد

وقال الامير علي في تغريدة على صفحته الشخصية على موقع وسائل التواصل الاجتماعي تويتر الاثنين: الاتحاد الأردني غير مسؤول عن صيانة الاستادات التي تقام عليها البطولات المحلية والدولية. ستاد عمان تستصلحه الحكومة اليوم واقعيا لاستضافة المنتخب الاسباني. انما الاستادات عامة و تلك التى تحمل اسماء الملك عبدالله والملك حسين و الامير حسن و الامير محمد… تفتقر اي اهتمام.. الى متى؟

ونشر الامير الاردني الذي يقود اتحاد كرة القدم ويشغل منصب رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم صورة لاحد الملاعب وقد ظهرت ارضيته بشكل سيء فيما يستعد منتخب البلاد لخوض مباريات ودية مع فرق دولية وعالمية