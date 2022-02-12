شكري: لا حل عسكري للقضية الليبية

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنه لا توجد حلول عسكرية للقضية الليبية، وأن القاهرة على اتصال مستمر بجميع أطراف النزاع في ليبيا لتعزيز الاستقرار في البلد، الذي يشهد انقسامات حادة منذ انهيار نظام حكم الزعيم الراحل معمر القذافي.

وقال شكري، في مؤتمر صحفي، جمعه بنظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم السبت: "نحن على اتصال مع كافة الأطراف لتعزيز الاستقرار في ليبيا".

وأضاف: "نتفاعل مع شركائنا الدوليين للوصول إلى انتخابات تأتي بحكومة منتخبة شرعية تلبي إرادة الشعب الليبي".

تبدأ الآن فعاليات المؤتمر الصحفي المشترك بين الوزير #سامح_شكري ونظيرته الألمانية الوزيرة "أنالينا بيربوك"@AuswaertigesAmt@ABaerbock pic.twitter.com/nGrc3wjzHO — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) February 12, 2022

وأشار شكري إلى استمرار التفاعل سواء مع المبعوث الأممي أو الشركاء الدوليين لوضع توافق المجتمع الدولي حول الرؤية الخاصة لكيفية الخروج من الأزمة، على حد قوله.

وحول تعيين البرلمان الليبي رئيس حكومة جديدا، أكد الوزير المصري أن "ما اتخذه مجلس النواب من قرارات اضطلاع بمهمته التشريعية لبدء مرحلة جديدة تؤدي لانتخابات"، مشددا أنه لا حلول عسكرية للقضية الليبية.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك قد وصلت إلى مصر، اليوم السبت، في أول زيارة لها إليها، في إطار استمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.