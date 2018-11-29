شكري: مصر استضافت 6 جولات للحوار بين العسكريين الليبيين منذ 2017

وزير الخارجية المصري سامح شكري

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، أن مصر استضافت منذ يونيو 2017 ست جولات للحوار بين العسكريين الليبيين الذين يمثلون مختلف مناطق ليبيا، لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأشار الوزير المصري أمام الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا، والذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم، إلى أنه تم التوصل إلى عدد من الوثائق التفصيلية ولم يتبق سوى التوقيع عليها واعتمادها من قبل القيادات الليبية.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، فأن وزير الخارجية استعرض تطورات المسار الذي ترعاه مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بهدف توفير دعامة أمنية لا غنى عنها للعملية السياسية، بما يسمح بتفرغ الجيش الوطني الليبي للقيام بدوره الأصلي في الحفاظ على أمن البلاد ومكافحة الإرهاب