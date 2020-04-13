شكوك في نجاح ادارة ترامب اعادة الحياة لطبيعتها بداية مايو

استبعد خبراء ومسؤولين اميركيين نجاح الادارة في واشنطن من إعادة فتح أجزاء من الاقتصاد، بحلول الاول ما مايو

وقالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان: "إنه هدف، ومن الواضح أننا نأمل في تحقيق هذا الهدف، ولكن أعتقد أنه من السابق لأوانه أن نحسم ما إذا كان هذا تاريخ عودة الحياة".

جاءت تعليقات هان ومسؤولين آخرين في عيد الفصح، بعد بلوغ عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة أكثر من 500 ألف، وبلوغ عدد الوفيات إلى أكثر من 21 ألف حالة وفاة.

ورأي أنتوني س. فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، أنه بدلاً من إعادة فتح مفاجئ للبلد بأكمله، يجب على الولايات المتحدة أن تضع خطة "عودة تدريجية" إلى الحياة الطبيعية اعتماداً على الظروف في مناطق مختلفة.

وأكد أن العودة التدريجية من المحتمل أن تبدأ الشهر المقبل في بعض مجالات الحياة، لكنه حذر من احتمالية عودة الفيروس في وقت لاحق من العام.

من حهته حذر كريستوفر موراي، مدير معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، من رفع القيود المفروضة الشهر المقبل، مؤكداً أنه هذا ربما يعني أننا قد نعود إلى نفس الوضع الكارثي بحلول شهر يوليو أو أغسطس.

وأوضح موراي: "ربما يمكن أن تفتح بعض الولايات منتصف مايو، ولكن علينا أن نكون حذرين للغاية وأن نتأكد من أننا لا نفقد كل الجهد الذي قدمه الشعب الأميركي في عمليات الإغلاق قبل الافتتاح المبكر".

بينما قال فيل مورفي، حاكم ولاية نيوجيرسي: "أخشى أن العودة المبكرة للحياة قد يكون بمثابة صب البنزين على النار".

لكن حاكم ولاية تكساس غريج أبوت، أعلن أنه يخطط لإصدار أمر تنفيذي هذا الأسبوع يتناول استراتيجيات كيفية إعادة فتح أعمال الولاية.

وأضاف: "سنركز على حماية الأرواح مع استعادة سبل العيش، يمكننا ويجب علينا القيام بذلك، يمكننا القيام بالأمرين معا".

خطوات إعادة الحياة

وفي حين أن الحكومة الفيدرالية لديها القدرة على تقديم التوصيات، فإن القرار النهائي بشأن ما إذا كان سيتم إعادة تخفيف القيود وفتح الولاية يعود إلى كل ولاية.

ومن المقرر أن ينتهي التوجيه الفيدرالي الحالي لتجنب التجمعات الاجتماعية والعمل من المنزل في نهاية أبريل.

بدورهم، أكد خبراء الصحة العامة أنه من أجل إعادة فتح الاقتصاد بأمان، يجب اتخاذ خطوات معينة منها: يجب على الولايات المتحدة أن تبذل جهوداً واسعة النطاق لتحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمصابين وإجراء اختبارات واسعة النطاق.

كما طالبوا بالامتناع عن التحرك نحو تخفيف القيود حتى يروا انخفاضاً مستداماً في الحالات الجديدة لفترة طويلة على الأقل.